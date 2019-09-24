羽球》戴資穎找回好手感 外媒點名賽娜韓國賽將面臨大挑戰

印度好手賽娜（右）韓國賽最快在8強就得碰上重回球后寶座的戴資穎（左）。（資料照，勝利提供、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列韓國公開賽32強將在明天（24日）點燃戰火，國際奧會官方媒體《Olympic Channel》日前剖析韓國賽戰況，其中女單方面針對賽娜（Saina Nehwal）的籤表進行分析，認為這位前印度球后，8強就得碰上重回球后寶座的台灣一姐戴資穎，想爭冠得面臨極大的挑戰。

暫排女單世界第8的賽娜，今年在超級500系列的印尼大師賽決賽，因為西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）退賽，拿下本季第一冠後，狀態就急速下滑，接下來一冠難求，上週在超級1000系列的中國公開賽更在首輪就爆冷不敵世界排名18的泰國女將布莎南。

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而本屆韓國賽名列大會第8種子的賽娜，首輪將碰上地主韓國選手金佳恩，《Olympic Channel》指出昔日倫敦奧運銅牌得主賽娜在女單前兩輪應該都能相當平順，不過前印度球后真正的挑戰，是將在8強賽對上找回好手感、本週重新要回球后寶座的戴資穎，認為她恐怕得盡最大努力才能在後期的比賽中生存。

賽娜和戴資穎生涯共20次交手，由小戴佔上風，不但拿下壓倒性的15勝，目前更取得對戰13連勝的絕對優勢；上次小戴敗給賽娜已經是在2013年3月的瑞士公開賽。

戴資穎去年斬獲6座巡迴賽冠軍，本季奪馬來西亞公開賽、新加坡公開賽冠軍，近期參加印尼公開賽、日本公開賽、世界錦標賽及中國賽都無緣后座，不過戴資穎靠著中國賽積分，以9萬3045分重新要回球后寶座，將繼續堆高「小戴障礙」。

戴資穎甩開低迷，中國賽雖然無緣奪冠，不過卻要成功回球后寶座。（資料照，Badminton Photo提供）

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