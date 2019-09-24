MLB》最美好的一仗已打過 皇家隊總教練今宣布季末將退休

皇家隊總教練約斯特宣布退休。（圖片取自堪薩斯市皇家隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕在球季即將結束之際，常常也是迎來道別的時刻，皇家隊總教練約斯特（Ned Yost）今宣布2019年會是他在大聯盟執教的最後一個賽季，季末將退休、結束16年的總教練生涯。

今年65歲的約斯特曾在2003年-2008年擔任釀酒人隊總教練，2010年被皇家隊任命為主帥至今在皇家隊目前累積744勝、是隊史擁有最多勝的教頭。他曾連續兩年帶領皇家隊闖進世界大賽，2014年從外卡面對運動家開始一路連勝、先後橫掃天使及金鶯，創下大聯盟首度有球隊在季後賽寫下8連勝的紀錄，最後皇家在第七戰負於巨人，但彌補遺憾的機會很快就來到，隔年皇家隊在世界大賽擊敗大都會，拿下隊史第二座金盃。

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不過小市場的皇家隊很快就面臨重建期，去年吞下104敗、2019年球季也剛苦吞第100敗，約斯特認為自己的階段性任務已經完成，可以讓球隊邁向新的階段。

「在許多老將回歸、及我們的年輕球員都慢慢發展成熟後，我覺得、同時也盼望重建中最困難的部分已經過去了，」約斯特在球隊的聲明中說道，「我一直計畫帶領球隊走過最艱難的時期、然後剩下的就可以交給新教練了。我非常享受在這裡當教練的時光、且永遠不會忘記所有與你們一起經歷過的那些辛苦與快樂的日子。一路上謝謝球迷給予我們的支持，堪薩斯市永遠會在我心裡保有一個特別的位置，我會一直支持著皇家隊，期待他們可以很快地奪得另一座世界大賽冠軍。」

約斯特生涯最終役將會是美國時間9月29日在主場迎戰雙城的比賽，因此他也將會有很好的機會可以親自向皇家隊以及堪薩斯球迷好好地說一聲再見。

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