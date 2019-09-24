MLB》「他就像年輕的我」普侯斯讚楚奧特當今最強

普侯斯（右）在楚奧特（左）身上看到過去的自己。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使39歲老將普侯斯普侯斯（Albert Pujols）近日接受專訪，分享職業生涯19年以來的心路歷程，他也大讚「神鱒」楚奧特（Mike Trout）是當今最棒的球員，並認為他與年輕的自己非常相似。

「他真的很特別，」普侯斯表示，楚奧特為了變得更好、更強，每天都非常拚命訓練，專注在比賽當中，所以他才能兌現天賦繳出亮眼成績單，「我未來可以跟自己的孫子說，我曾經和當今最強的棒球員一起打過球。」普侯斯說道。

請繼續往下閱讀...

普侯斯表示，楚奧特無庸置疑能成為偉大的球星，他每場比賽都能為球隊做出貢獻，並渴望勝利，在他身上看到年輕的自己。

普侯斯的職業生涯從紅雀隊發跡，效力11年後在32歲轉戰天使，但成績卻因為年紀和傷勢有所下滑，普侯斯對此表示，他知道很多人會對他的表現感到失望，因為他不再是那位可以繳出打擊率3成40、30轟和100打點的強打者，「我們只是人，不是超級英雄，一定會有低潮，隨著年紀的增長，也不可能一直繳出同樣的數據，我只能正面去面對，保持專注力，不受負面的東西所影響。」

天使已經睽違4年沒有打進季後賽，普侯斯認為今年主力傷兵太多，才會導致戰績不佳，若是他們全員保持健康的話，大家就會在世界大賽看到最強球員的身影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法