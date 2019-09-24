NBA》灰熊妥協了！ 3冠老將重新被放回交易桌

3冠老將伊古達拉傳已和灰熊達成協議，可以不用出席灰熊的訓練營。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前勇士三冠老將伊古達拉（Andre Iguodala）可能迎接生涯最後一季，原新東家灰熊不打算買斷伊古達拉合約，希望他按時去季前訓練營報到，不過根據今卻傳出灰熊已經妥協，目前和伊古達拉取得協議，允許他可以不用出席季前訓練營，也會想繼續想辦法交易他。

伊古達拉已是聯盟15年沙場老將，在勇士拿了3枚冠軍戒，曾獲選總冠軍賽MVP，上季後因為勇士要騰出薪資空間，吸收新血羅素（D'Angelo Russell）的頂薪合約，將只剩一年合約的伊古達拉、現金200萬美元和1枚2024年受保護首輪籤，打包送去灰熊。

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儘管已經35歲，但伊古達拉仍是市場上炙手可熱的球員，之前就傳出火箭、湖人甚至快艇在內的多支球隊，都有意追求他。正在重建中的灰熊，原打算直接買斷伊古達拉合約，不過在衡量小AI的市場行情後，灰熊卻180度大轉變，甚至傳出若無法換來首輪籤，就不會輕易放走這位3冠老將。

不過根據《The Daily Memphian》記者Chris Herrington的最新消息指出，灰熊已經和小AI達成共識，同意他不參加球隊訓練營而是可以自己私下訓練，不過Herrington也透露，伊戈達拉仍然在灰熊隊的名單上，甚至有可能會待到整個球季結束，但他們承諾將會繼續努力兜售這位前FMVP。

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