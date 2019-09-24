MLB》洋基三巨投也成形？美媒曝條紋軍季後賽輪值策略

塞維里諾傷癒回歸依舊展現王牌本色。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著當家王牌塞維里諾（Luis Severino）健康回歸，洋基也能稍微鬆一口氣，至於有關這位40號王牌在季後賽的定位，《The Athletic》記者Rustin Dodd日前也做出了推測，認為洋基會在季後賽以塞維里諾、派克斯頓（James Paxton）及田中將大做為主要輪值，其他比賽則依靠強力牛棚使用假先發戰略。

洋基在731大限前整體先發投手的防禦率是4.77、當時派克斯頓的防禦率高達4.71、塞維里諾則還因肩傷躺在傷兵名單，因此沒有盤來一位先發投手一直倍受質疑，尤其季後賽勁敵太空人還破天荒交易來葛蘭基（Zack Greinke）與韋蘭德（Justin Verlander）和寇爾（Gerrit Cole）組成「三巨投」的恐怖輪值。

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在例行賽即將收關之際，整年都在跟傷兵奮鬥的洋基持續有壞消息傳出，今年以黑馬之姿拿下18勝的赫曼因為涉嫌家暴確定缺席剩餘賽季、連季後賽都無法出賽，所幸沒有塞維里諾回歸後表現沒有讓人失望，目前出賽兩場都未失分，上一場面對藍鳥隊更是主投5局就飆出9K，而就在前一場比賽派克斯頓才剛拿下先發10連勝、防禦率降到3.73。

派克斯頓下半季表現漸入佳境。（資料照，法新社）

《The Athletic》記者Rustin Dodd撰文寫道，由於上述兩位投手在季末繳出如此穩定的表現，洋基應會考慮以田中將大、塞維里諾、派克斯頓三名投手作為季後賽的輪值，由於沙巴西亞、哈普屆時都會移往牛棚，剩餘的比賽可能會以多名投手的牛棚車輪戰方式抗敵。

布恩（Aaron Boone）受訪時話並未說死，只說任何的選項都在考慮之中，但也承認塞維里諾的強勢回歸，會讓他在季後賽扮演非常重要的角色。如果當家王牌到時候擔綱先發，能夠負擔多長局數也值得關注，他在回歸首場只投了67球、第二場則是用球數則是80球。

洋基將會在接下來的比賽實驗季後賽策略，明後兩天作客光芒隊的比賽預計將使用假先發、最後一個系列賽面對遊騎兵則會由田中將大、塞維里諾、派克斯頓各負擔一場先發。

洋基隊季後賽可能先發輪值，左起田中將大、塞維里諾、派克斯頓。（資料照，法新社）

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