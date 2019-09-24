NBA》兩大球星助攻也沒用！ 權威記者曝甜瓜加盟籃網機率低

雖然有KD和KI掛保證，不過昔日風光的10屆全明星「甜瓜」安東尼，加盟籃網的機率還是不高。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕剛滿35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）上季與火箭分道揚鑣後，至今還在尋覓新東家，而他之前雖然傳出跟籃網的球員一起練球、當家兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）也頻送助攻，不過今《The Athletic》記者卻透露目前籃網簽下甜瓜的機率並不高。

安東尼日前被看到在洛杉磯跟著籃網球員一起練球，當時就被傳出有可能加入布魯克林大軍，曾說服球團簽下喬丹（DeAndre Jordan）的杜蘭特和厄文也再度出招，積極與球團討論甜瓜加盟一事，希望能讓這位準名人堂球星有好好道別的機會，不過雖然有陣中兩位招牌明星掛保證，但對甜瓜加盟目前似乎還沒能有什麼幫助。

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在杜蘭特下季因傷報銷、錢德勒因為藥檢未過下季將被禁賽25場，替補前鋒庫魯斯（Rodions Kurucs）也因為被指控施暴遭逮後，像安東尼、康寧漢（Dante Cunningham）、L.湯瑪斯（Lance Thomas）和丹恩（Luol Deng）這幾位還沒有新東家的球員都成為籃網隊的選擇，其中安東尼更是倍受外界關注，多家媒體都建議籃網或許可以找來他來試試看。

然而《The Athletic》權威記者Shams Charania今卻撰文指出，有消息人士告訴他，籃網目前不可能會簽下安東尼。該名消息人士透露，雖然籃網前陣中還有兩個缺額，不過他們似乎比較傾向簽下過去幾週有來試訓過的幾位球員，像是L.湯瑪斯或曾效力灰狼及快艇隊的前鋒威廉斯（CJ Williams）。

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