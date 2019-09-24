MLB》柯賓6局好投奪14勝 國民外卡重回第一（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）今主場面對費城人，主投6局被敲3安失1分，另送出6張老K，柯賓的優質先發表現再加上伊頓（Adam Eaton）單場3安包括1發紅不讓的助拳，終場國民以7：2擊敗費城人，國民重回國聯外卡第一位置，柯賓收下本季第14勝。

柯賓主投6局失1分，勇奪本季第14勝，ERA下修至3.05。（法新社）

1局下半，國民先發2棒右外野手伊頓就用一發陽春彈替球隊先馳得點。接著2局下半高姆斯（Yan Gomes）瞄準低角度的速球將球擊出中外野大牆，形成1發陽春砲。3局下半，開路先發透納（Trea Turner）再用1發陽春全壘打加入煙火秀，國民連3個半局都靠著全壘打賺進分數。

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5局下半，國民靠著3支安打和1個保送連下兩城，將比分拉開至5分差。費城人於6局上半展開攻勢，雖出現1出局攻占滿壘的局面，但僅以得到1分收場，讓柯賓將傷害降到最低。

最後8局下半國民再添2分，9上費城人最後反攻僅追回1分，最終國民以7：2戰勝費城人，目前戰績86勝69敗持續穩住外卡的資格，領先第2的釀酒人半場勝差，領先外卡第3且苦吞近期6連敗的小熊達4場差，幾乎底定收下外卡驟死戰門票。

費城人先發投手艾夫林（Zach Eflin）今主投5局被敲8安失5分，其中挨了3發全壘打，苦吞本季第13敗。費城人打線中唯一亮點為先發8棒捕手納普（Andrew Knapp）繳出4支2，另帶有1分打點。

伊頓全場貢獻3安，包括掃出一發全壘打。（美聯社）

高姆斯（圖右）敲出全壘打後和柯賓擊掌。（法新社）

艾夫林投5局被敲3轟，共掉5分苦吞敗投。（今日美國）

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