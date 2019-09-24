MLB》遭爐主馬林魚擊沉 大都會晉季後賽機率只有0.3％

大都會今天輸球後，晉級季後賽機會渺茫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚季後賽的大都會今天對上國聯爐主馬林魚，先發投手梅茲（Steven Matz）遭阿爾法洛（Jorge Alfaro）雙響砲重擊，終場以4：8吞敗，距離國聯外卡席次漸行漸遠，就算剩餘6場全勝，晉級季後賽機率只有0.3％。

馬林魚捕手阿爾法洛今天2局上率先敲出陽春砲，馬林魚下個半局再添1分，梅茲回穩2局後再遇亂流，6局上連續被敲四支安打，包括阿爾法洛的驚天中外野滿貫彈，一舉助隊取得6：0領先，單場雙響灌進5打點，也把梅茲打退場，此役先發5局挨9安失6分，另有3次三振。

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大都會羅沙里歐（Amed Rosario）6局下也砲打馬林魚先發史密斯（Caleb Smith），回敬一發滿貫彈將差距追到2分落後，不過拉米瑞茲（Harold Ramirez）7局上在滿壘建功，敲安打回2分保險分鎖定勝局，馬林魚終場就以8：4擊敗大都會。6局失4分的史密斯拿下本季第10勝，梅茲則吞下第10敗。

大都會輸掉這場後，晉級季後賽機會渺茫，目前戰績81勝75負，距離國聯外卡第二的釀酒人有5場勝差，淘汰指數只剩下2。

「直到淘汰數字歸零之前都還有希望，」大都會牛棚投手布拉契（Brad Brach）表示，永遠不會知道未來會發生什麼事，雖然無法決定其他球隊的勝負，但他們還有一絲機會，全隊將全力求勝，去贏得每一場比賽。

阿爾法洛繳出單場雙響砲5打點的成績。（今日美國）

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