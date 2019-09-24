桌球》80歲還出國比賽 退休教師楊清鶴獲屏縣體育終身成就獎

退休教師楊清鶴80歲還天天打桌球，更常出國比賽。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕退休老師楊清鶴不是體育科班出身，但是熱愛運動，18歲起打桌球，一直到現在80歲，仍然每天打球，征戰全國各大小長青賽事，每年都有金牌進帳，還常出國比賽為台灣爭光；今年她榮獲屏東體育有功人員終身成就獎，今天（24日）接受縣長潘孟安表揚。

屏東縣政府今天（24日）舉行108年體育有功團體及人員表揚大會，共有28位對屏東縣運動發展具有重大功績的績優團體代表、選手及教練獲獎，包括傑出選手獎12人：劉懿萱、楊云萱、馮子瑜、林李唯仙、傅聖翔、劉麒中、鄭嘉宇、陳忠羿、施貴鈞、吳宗倫、尤雋硯、林宜蓁。

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傑出教練獎8名：謝孝凱、葉品程、劉安鈞、鄭志誠、羅尚策、王博顯、林信成、張勝治。

績優體育人員4名：林星明、黃瓘茗、李碧月、徐錦興。

體育行政獎3名：戴義泉、紀恩成、葉俊雄。

終身成就獎1名：楊清鶴。

楊清鶴不但自己打桌球，也積極推廣桌球運動，18年從服務40年的國小教職退休，目前擔任屏東縣體育會桌球委員會總幹事；她表示，家中獎牌至少7、80面，打桌球除了爭取榮譽，最大的優點是讓她身體健康、精神好，她鼓勵全民都來運動，至少選一個喜歡的項目，持續一生，她明年還計畫到法國參加國際長青賽，未來也一直要天天打桌球。

屏東縣政府今天表揚體育有功團體及人員。（記者羅欣貞攝）

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