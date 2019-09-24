MLB》史上第三人！15局一棒結束比賽 藍鳥小將敲最狂生涯首轟

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今與金鶯展開三連戰，雙方一路鏖戰至15局才分出勝負，藍鳥小將阿爾福德（Anthony Alford）生涯首轟就是一支再見陽春砲，順利幫助球隊以11：10在歷時5小時21分的延長賽中勝出。

藍鳥隊今在前兩局就靠著葛里查克（Randal Grichuk）的三分砲以及祖利（Brandon Drury）與戴維斯（Jonathan Davis）分別擊出陽春砲取得5分領先，但自家投手同樣不靠譜，5局被維拉（Jonathan Villar）、海斯（Austin Hays）、魯伊斯（Rio Ruiz）各轟一發全壘打，反倒形成6：7落後，不過藍鳥此役屢屢死裡逃生、三度扳平戰局，包括7局下畢吉歐（Cavan Biggio）的陽春砲、9局小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的追平安以及12局下戴維斯的高飛犧牲打。

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葛里查克在首局轟出三分砲。（今日美國）

阿爾福德轟出再見全壘打。（今日美國）

埃德斯苦吞生涯首敗。（美聯社）

兩隊一路戰到第15局下，兩出局後阿爾福德逮中金鶯第10任投手埃德斯（Ryan Eades）的變速球，一棒轟向右外野觀眾已經十分稀少的看台上，結束這場藍鳥本季最長的比賽。根據紀錄顯示，阿爾福德是史上第三位生涯首轟就是一發延長至15局後才出現的再見全壘打，前面兩位分別是1957年巨人隊的托馬斯（Valmy Thomas）、以及1882年普魯頓斯灰隊的上古神獸拉德本（Old Hoss Radbourn）。

藍鳥在延長賽擊退金鶯。（法新社）

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