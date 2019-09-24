網球》謝淑薇惜敗俄國老冤家 武漢女單32強止步

謝淑薇止步武漢女網公開賽女單32強。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國武漢女網公開賽，謝淑薇未能延續大逆轉前球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）的銳氣，2：6、6：7（5：7）惜敗給擁有美網、法網雙料大滿貫女單冠軍的俄國老將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），次輪止步無緣單打16強。

謝淑薇初登場重現「球后殺手」本色，生涯第6度強碰沃茲妮雅琪，繼今年3月邁阿密締對戰2連勝。如今面對會外賽殺入且首輪對手傷退的庫茲妮佐娃，小薇汲取過去交手2連敗經驗，相隔近6年狹路相逢智取不力敵，儘管開賽3遭破發丟掉首盤，次盤她第2局回破3：0強勢還擊，只是第7局發球失守，又被經驗同樣豐富的老冤家咬上。雙方僵持不下戰線拉入搶7，小薇鬥志依舊頑強，一度從3：6連追2球，怎奈東山再起的庫茲妮佐娃及時回穩，硬是搶下第3個賽末點直落2關門，台將激戰1小時31分鐘復仇失利。

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謝淑薇本站依舊雙線出擊，雙打她與捷克老戰友史崔可娃（Barbora Strycova）再度合拍，「台捷聯軍」榮膺頭號種子，首輪免戰直接晉級16強。

俄國好手庫茲妮佐娃。（資料照，法新社）

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