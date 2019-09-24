MLB》高德史密特返蛇巢接受掌聲 開轟助紅雀奪6連勝

高德史密特今面對老東家敲一發兩分砲，最終幫助紅雀擊敗響尾蛇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「前蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）這季轉隊至紅雀，今作客回到曾經最熟悉的響尾蛇主場，上場打擊不只接受主場觀眾掌聲，更敲出一發2分砲作為「回禮」，最終幫助新東家紅雀以9：7戰勝響尾蛇，拿下近期的6連勝，「憤怒鳥」的國中龍頭在這波連勝高潮後越坐越穩。

高德史密特未念舊情，面對職涯發跡的老東家全場4打數2安打包括1發兩分砲，另有1次保送，整場打進2打點和跑回3分，是紅雀擊敗響尾蛇的致勝功臣之一。

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（影片來源：大聯盟官網）

紅雀今日火力主要集中在2、3、4、5棒，除了3棒高德史密特外，2、4、5棒的艾德曼（Tommy Edman）、歐蘇納（Marcell Ozuna）和莫里納（Yadier Molina）都各有雙安貢獻，其中艾德曼跑回3分，莫里納更是單場打回4分打點。

莫里納（圖左）今敲2安，並貢獻4分打點。（今日美國）

接替高德史密特離去後的一壘空缺，響尾蛇的C.沃克（Christian Walker）今繳出4支3的「猛打賞」表現，另跑回2分。此外，今日擔任先發2棒左外野手的羅哈斯（Josh Rojas）以及7棒游擊手阿米德（Nick Ahmed）都各有兩支安打的貢獻。

兩隊先發投手表現皆不是很理想，紅雀先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）主投5局被敲8安，雖失掉5分但隊友火力旺盛而拿下本季第14勝。響尾蛇先發投手A.楊恩（Alex Young）主投5局被敲7安失6分苦吞本季第5敗。

紅雀終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）後援1局被敲1安無失分，收下本季第24次救援成功。

紅雀目前戰績90勝67敗，暫居國聯中區龍頭，領先第2的釀酒人有3.5場差。響尾蛇戰績80勝77敗，位居國聯西區第2，在國聯外卡排名第5與第2的差距6.5場差，正式與季後賽說掰掰。

今敲出全場最多3支安打的C.沃克，是響尾蛇陣中的亮眼打者。（今日美國）

紅襪馬丁尼茲（圖右）強力後援，幫助球隊鎖定勝利。（美聯社）

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