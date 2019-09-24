NBA》「閃電俠」復出再戰？ 若熱火找來「他」就有譜

魏德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火傳奇球星魏德（Dwyane Wade）今年在與其他球星交換球衣、享受當球員的最後一個賽季後，告別16年的球員生涯宣布從NBA退休，不過今《Yahoo Sports》著名NBA記者Chris Haynes報導，如果邁阿密熱火能換來明星後衛保羅（Chris Paul）並在下季維持的競爭力，魏德很有可能會再復出。

《The Athletic》記者Shams Charania稍早則指出，熱火在雷霆和火箭交易前，就非常希望能網羅保羅，但卻不願意送出多名年輕潛力球員，導致談判破局。不過開季後若保羅能在雷霆打出好表現，熱火也不排除將重啟與雷霆的談判，Chris Haynes也指出這點就是魏德可能回歸的關鍵。

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「魏德上季的把自己的狀態保持得非常好，」Chris Haynes在《Scoop B Radio》節目上跟主持人羅賓森（Brandon Robinson）表示，「我認為，如果下季邁阿密如果保持著不錯的競爭力，我不知道熱火能不能得到保羅，不過一旦他們成功了，就代表他們仍讓自己有奪冠競爭力，那的確能成為魏德復出再戰一年的誘因。雖然我相信他只會選擇在邁阿密復出，但我真的認為他很有可能在退休後重新回歸。」

雅虎記者認為，若熱火能交易來保羅（右2）讓自己保持競爭力，說不定能吸引魏德（右3）復出再戰一年。（資料照，法新社）

37歲魏德在2003年選秀會第5順位被熱火相中，生涯13次入選明星賽，並於2006年率隊奪隊史首座總冠軍金盃，以及2012年、2013年率隊締造2連霸，無疑是熱火隊史最偉大球星之一，未來3號球衣絕對能高掛於熱火主場上方，而他在上季高掛球鞋後，今年夏天仍沒有怠惰，還是跟隨好兄弟湖人球星詹姆斯（LeBron James）一同訓練，而今天消息一出，球迷也紛紛開始期待這名準名人堂球星，是否也會像「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）上演復出戲碼？

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