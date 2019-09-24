亞洲青少年定向越野賽接力 中興高中高一生李東陽獲銀牌

中興高中學生李東陽（中），教校長陳江海（左）和體育組長李彩雲（右）跑定向越野賽。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中學生李東陽，上月底與3名隊友赴日參加亞洲青少年定向越野賽，在16歲短距接力獲得銀牌，李東陽說，此次比賽沒有迷路，過程順利，能為台灣贏得獎牌感覺真好。

李東陽（左3）和隊友在亞洲青少年定向越野賽獲短距接力銀牌，開心秀獎牌獎狀和會旗。（李東陽提供）

李東陽在日本比賽到一定點手伸出，就能感應抵該站。（李東陽提供）

就讀高一的李東陽，從小四開始跟著爸爸和兩個姊姊練定向越野賽，小六就首次當選國手，參加亞洲青少年越野定向錦標賽雖未得名，但未影響他對這項運動的興趣，今年再度入選國手，參加在日本北杜市舉行的亞洲青少年定向越野賽14歲短距接力賽，與其他3名隊友的合作下終於拿到團體第二名。

李東陽示範有的國內賽，選手到定點需要把手放進感應器才能應。（記者陳鳳麗攝）

李東陽說，定向越野賽是要拿著地圖，依照該圖的指示點一站一站定位打卡，地圖會顯示該點的環境，例如有「短叢林」、「草地」或有「建物」，選手可帶指北針找方向，但要自己判斷如何規劃路線比較快，並且要避免迷路和小心誤入禁區，一旦闖入禁區就會喪失資格，這是考驗體力速度和方向感及瞬間判斷力的競賽，很有挑戰性，越練感覺頭腦越靈活。

李東陽也說，大姊和二姊都當選過國手，姊姊的經驗常可當成自己的參考，也會作為激勵自己的目標。多年的參賽和訓練，其實也曾覺得「好困難」而想放棄，也曾因比賽時把手指戴的感應器甩丟而急得哭了，還好有教練和爸爸的鼓勵和支持，現在越來越能享受這項比賽的樂趣。

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愛運動的李東陽，不只喜歡定向越野賽，還是中興高中籃球隊員，籃球和定向越野賽都是他的「最愛」，他說，練球就是在訓練體能，下月就有好的體能到金門參加國內定向越野賽。

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