「在哪比 照樣拼」！ 桃園全運會形象廣告出爐

〔記者梁偉銘／台北報導〕108年全國運動會10月19日即將在桃園市熱鬧揭幕，桃園市府今公布全運會最後一波「在哪比 照樣拼」形象廣告，以選手角度出發，訴說無論在哪裡、在哪種層級的比賽，都會全力拼搏的決心，並帶著自信態度、熱血節奏，廣邀各界下月親臨現場觀看比賽，用實際行動力挺全運會。

「在哪比 照樣拼」的形象廣告開頭，以觀眾般第三人稱視角，對於正在奮戰的選手們提問，巧妙呈現大眾過去因為對全運會不熟悉、不瞭解的內心疑問。緊接著運動員用正面態度，還有時下年輕人口頭禪「沒差」來回應，所謂「沒差」不代表消極或無所謂，而是不論什麼層級比賽、在國內或國外，運動員們上場都全力以赴、「沒有差別」的積極心態，除了重新定義全運會對大眾的價值，也傳遞選手們拼盡全力爭取榮耀的心情，藉此反轉社會對於「沒差」的印象。

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導演尹國賢表示，廣告拍攝重點聚焦運動員本身，傳遞比賽時每個精彩瞬間，無論是失敗、得分、勝利的嘶吼，也希望透過這支影片，點出全運會為人們帶來的影響力，同時喚起關注賽事的熱情，歡迎大家屆時共同到現場觀看比賽，體驗當下才有的熱血與感動。

桃園市府今公布全運會最後一波「在哪比 照樣拼」形象廣告，以選手角度出發，訴說無論在哪裡、在哪種層級的比賽，都會全力拼搏的決心。（桃園市府提供）

桃園市府今公布全運會最後一波「在哪比 照樣拼」形象廣告，以選手角度出發，訴說無論在哪裡、在哪種層級的比賽，都會全力拼搏的決心。（桃園市府提供）

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