MLB》柳賢振一票未得 國聯塞揚最大熱門變成「他」

柳賢振。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽進入尾聲，大聯盟官網今天公布本季最後一次的記者票選年度獎項熱門，天使隊楚奧特雖然因傷掛免戰牌，仍在美聯MVP項目獲得壓倒性支持；至於懸念多時的國聯塞揚獎，可能由大都會德葛隆連莊，柳賢振恐怕要說聲掰掰。

楚奧特。（美聯社）

美聯MVP大熱門仍是天使隊楚奧特，他雖自本月15日後就停機，不過他的fWAR值、45轟全壘打、OPS等數據到現在都還是聯盟最佳，獲得37位官網記者投票的36張第一名選票認證，可望成為大聯盟史上第11位曾獲得3次年度MVP的球員。太空人隊柏格曼則僅獲得1張第一名選票支持。

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貝林傑。（美聯社）

國聯MVP部份，道奇隊貝林傑獲得21張第一名選票，領先釀酒人耶利奇的14張，貝林傑今年敲出46轟，其中27轟是在主場所得，創下隊史紀錄，至於耶利奇目前在打擊率、上壘率仍領先，但不利的地方是在9月上旬因自打球骨裂報銷，比貝林傑少出賽21場。

美聯塞揚獎，太空人韋蘭德獲得24張第一名選票。目前他的WHIP值0.806是大聯盟從擴編球隊年代起（1961年迄今）第二低，僅次「神之右手」馬丁尼茲在2000年的0.74。他的隊友柯爾獲得11張第一名選票支持。

德葛隆。（USA TODAY Sports）

國聯塞揚獎，德葛隆在37位官網記者投票中獲得30張第一名選票，他目前以248次三振、WHIP值0.990領先國聯群雄，他的防禦率在5月中來到本季最高的3.98後倒吃甘蔗，最近22場先發防禦率僅1.99，全大聯盟最低，在官網全季進行8次記者投票中，德葛隆這回首度登上第一。

國民隊薛哲則是排名第二，至於道奇隊柳賢振，自明星賽後表現下滑，這次沒有獲得任何第一名選票，排行第三。第4則是紅雀隊佛萊賀提（Jack Flaherty）、第5名國民隊史崔斯柏格。

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