拳擊》林郁婷為媽媽洗腳展現孝心 升量級力拚奧運門票

林郁婷。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019年阿善師舞藝群英會將在10月6日在雲林舉辦孝親洗腳活動，今先舉行活動記者會，邀請拳擊世錦賽金牌林郁婷和媽媽廖秀宸一同出席洗腳活動，林郁婷表示，雖然洗腳不是很偉大的事情，希望藉由這樣的活動讓媽媽知道她在我心裡還是很重要。

平常在拳擊場上霸氣十足的林郁婷，難得有機會在公開場合展現對媽媽的孝心，她笑說：「一些太肉麻的話真的說不出口，不過當自己有能力時，媽媽需要什麼我都會買給她。」看到女兒的貼心表現，廖秀宸也在台上忍不住落淚，她說：「其實我是想到她的阿嬤，阿嬤在前幾年過世了，不然今天這個活動應該是由阿嬤來參加，小時候都是阿嬤在照顧她。」

請繼續往下閱讀...

林郁婷原本量級為51公斤級，今年開始將調整到57公斤級，她說：「之前在51公斤級體重控制相當辛苦，現在升量級可以好好的吃飯、訓練。」現階段她針對肌力、體能做加強，增加身體對抗性，也特別針對57公斤級的對手做情蒐。

林郁婷昨剛結束在英國的訓練返台，下週將參與拳擊世錦賽，朝奪牌目標邁進，「這是明年奧運資格賽前的最大的比賽，也希望藉此備戰。」她提到，明年2月亞大區及5月世界區資格賽是爭取奧運門票的關鍵，盼屆時能好好發揮，一圓從小的奧運夢。

林郁婷今在孝親活動上幫媽媽洗腳展現孝心。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法