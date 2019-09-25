MLB》洋基本季最詭異傷情 他遭「黑寡婦」咬傷險丟性命

洋基本季傷情多。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今年傷兵群超過一打，不但球員接連掛傷，連工作人員也傳出傷情。擁有30年球探資歷的洋基球探馬爾多夫（Pat Murtaugh），數週前遭具強烈神經毒素的蜘蛛「黑寡婦」咬傷，馬爾多夫緊急動手術治療，險丟掉性命，被美媒形容是洋基今年球季最詭異的受傷情況。

《美國雅虎》報導，馬爾多夫日前到亞利桑那州的小聯盟比賽觀戰，他當時感覺到左大腿側有東西，「我以為我站太久了，所以我做了一些深蹲和伸展動作。」馬爾多夫說，他第二天醒來時發現大腿內側有塊結疤。

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馬爾多夫拜訪一位球隊的訓練員，但該人士也不清楚，推測可能是被昆蟲咬傷。馬爾多夫之後到鳳凰城檢查，當時那裡的醫生認為可能是被蜘蛛咬傷。

馬爾多夫後來飛到田納西州，觀看下一場的小聯盟比賽，未料病情惡化，大腿上有一大塊黑圈，他開始出現像是流感的症狀，脖子僵硬、關節痠痛。隔天早上一醒來狀況更糟，大腿上的黑圈越來越大，馬爾多夫的妻子告訴他最好去做檢查。

於是馬爾多夫到田納西州一家醫院的急診室做檢查，「他們立即給我抽血，醫生進來並戴著手套看我的大腿。」他回憶道，「醫生看了約1分鐘後說，『先生，這東西在你身體組織內太深了，我不能碰它，要找外科醫生來』。」

馬爾多夫聞訊大驚，後來在醫生建議下，他接受了45分的手術。在手術的過程中，醫生從他的臀部到膝蓋進行麻醉，切除感染部位，因為這裡面含有毒液。馬爾多夫才知道，自己是被蜘蛛「黑寡婦」咬傷，而且有危及生命的血液感染，這會導致器官衰竭。

馬爾多夫表示，「醫生告訴我，當我在搭飛機時，海拔越高，狀況越糟。」而他動完手術後，當天直接就到小聯盟比賽現場，繼續自己的球探工作，「我腿麻掉了，但我身體感覺不錯，不再有類似流感的症狀。」馬爾多夫說，「很多人認為我瘋了，但就是球探的工作，盡職而已。」

洋基球團包含總經理凱許曼（Brian Cashman）等人，事後都主動聯繫關心馬爾多夫的身體狀況，馬爾多夫說，「他們對我真的很好。」此外，這是他在洋基球團的第4個球季。

馬爾多夫談及自己對球探工作的熱愛，「首先，你喜愛這項運動，最重要的是，從比賽中找出選手，讓這些球員進入球隊，幫助你贏得冠軍。」他說，「從分析團隊和隊醫，有這麼多人參與網羅一名選手，但首先是職業球探，這就是為何拉梅修（DJ LeMahieu）來到這、以及得到的其他人，讓我們感到自豪。」



洋基隊今年雖然出現超過一打的傷兵，卻打出驚奇球季，不但在美國聯盟東區封王，戰績102勝55敗則暫居全大聯盟次佳，背後球探們的辛勞復出也是洋基戰績優異的關鍵之一。

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