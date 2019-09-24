中職》U18冠軍國手岳政華首安出爐 兄弟二軍雙轟退桃猿

岳政華今天在二軍擊出首安。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍今天在屏東公益園區棒球場進行兄弟對桃猿之戰的補賽，U18冠軍國手、兄弟今年選秀第一指名岳政華，今天敲出生涯首安，單場3打數2安打，加上曾陶鎔、許基宏開轟，終場兄弟二軍13：3力退桃猿二軍。

岳政華今天在二軍擊出首安。（記者黃志源攝）

今年選秀榜眼岳政華是兄弟工具人岳東華的弟弟，本月剛代表台灣U18奪得冠軍，12日就向兄弟二軍報到，今天是他第5場出賽，終於敲出二軍首安，目前9打數2支一壘安打，打擊率.222。

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桃猿二軍此役派出李承禎先發，他擋不住兄弟砲火，首局就被攻下2分，最後投3局被敲出6支安打失掉3分，吞下敗投。

兄弟二軍在第5局攻勢再起，包括許基宏陽春砲，一舉攻下6分大局。許基宏本季第18轟雄踞二軍全壘打王。

許基宏在5局下擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）



兄弟今年選秀第2指名左投魏碩成，此役在第6局登板中繼，投1局被敲1支安打、送出1次保送沒有失分。第6順位選進的投手劉劭威，今天在第9局初登板，投1局被桃猿潘耀傑敲出陽春砲失掉1分，兄弟終場終場13：3大勝。

潘耀傑在9局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

劉劭威二軍初登板。（記者黃志源攝）

兄弟新秀投手魏碩成。（記者黃志源攝）

桃猿先發投手李承禎。（記者黃志源攝）

兄弟二軍擊敗桃猿二軍。（記者黃志源攝）

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