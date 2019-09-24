籃球》只打了半場好球 台灣女籃不敵南韓吞亞洲盃首敗

台灣女籃吞亞洲盃首敗。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2019亞洲盃女籃今在印度班加羅爾點燃戰火，台灣隊雖在上半場打完以2分領先，但下半場命中率不理想，最終以44：48不敵南韓，苦吞小組賽首敗。

鄭伊秀上籃。（取自FIBA官網）

台灣隊上屆亞洲僅獲第5名，今年亞洲盃和南韓、日本及地主印度同組，分組前3將能前進6強淘汰賽，分組第1則能直接晉級4強。

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台灣隊今年由旅外好手黃品蓁、彭詩晴及老將蔡佩真領軍，搭配世大運國手黃鈴娟、陳薇安、韓雅恩及朱育勤等人。

彭詩晴跳投。（取自FIBA官網）

上半場兩隊命中率都不太理想，南韓團隊命中率僅25%，台灣隊則是28.57%，不過上場球員有10人都有得分紀錄，在黃凡珊攻下全隊最高5分帶領下，台灣隊在半場打完以24：22小幅領先。

易籃後，南韓姜藝瑟飆進三分球助隊超前，接著台灣隊再靠著陳薇安、蔡佩真的罰球要回領先，不過林育庭單節吞下2犯，陷入犯規麻煩，第3節打完南韓反倒以4分超前。

決勝節最後一分鐘台灣隊仍以6分落後，黃品蓁飆進三分球，一度燃起改變戰局的希望，但關鍵時刻我國沒能掌握籃板球，加上命中率不佳，最終以4分差敗陣，吞下亞洲盃首敗。

台灣隊鄭伊秀攻下全隊最高10分、8籃板，黃品蓁7分次之。南韓金旻貞攻下全隊最高10分，台灣轉籍至南韓的秦安則繳出5分、6籃板。

台灣隊明晚6點將碰上衛冕軍日本，力拚首勝開胡。

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