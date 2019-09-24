日職》轉運手！宋家豪中繼2局好投摘勝 連17場未掉分

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕樂天今天在主場迎戰軟銀，台灣投手宋家豪中繼2局沒有失分，連續17場未掉分。樂天在比賽後半段逆轉，終場以4：2贏球，宋家豪收下本季第3勝，而樂天也確定晉級季後賽。

樂天先發美馬學在第4局挨古巴洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）陽春砲失分，而樂天打線受到軟銀王牌千賀滉大壓制，前5局打完樂天以0：1落後。

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宋家豪在第6局登板投球，先被今宮健太敲安，古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）短打護送跑者上二壘，宋家豪三振強打柳田悠岐，再讓古巴洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）敲滾地球遭刺殺，拿下該局第3個出局數。

樂天打線在6局下靠洋砲惠勒（Zelous Wheeler）逆轉兩分砲，超前比數。7局上宋家豪續投，連續解決中村晃、松田宣浩，雖然被內川聖一敲安，宋家豪讓代打長谷川勇也敲飛球出局，完成投球工作。

宋家豪中繼2局無失分收下勝投。（取自樂天官網）

樂天7局下再靠淺村榮斗敲帶有2分打點的二壘安打擴大分差。但樂天9局上派出終結者松井裕樹卻不穩，柳田悠岐敲安，樂天捕手堀内謙伍發生捕逸，讓跑者上二壘。戴斯潘獲保送，中村晃敲滾地球，樂天游擊手村林一輝傳發生球失誤，讓軟銀無人出局攻占滿壘。

松井裕樹先三振松田宣浩，川島慶三敲高飛犧牲打助軟銀追回1分，軟銀代打明石健志敲安再度攻占滿壘，下棒牧原大成敲飛球遭接殺，松井裕樹驚險守成，助樂天以4：2贏球。

總計宋家豪後援2局用27顆球，被敲2安，送出1次三振，沒有失分，連續17場未掉分，賽後防禦率降至2.18。

松井裕樹投1局失1分非自責，收下本季第38次救援成功。千賀滉大投6局失2分非自責，吞本季第8敗。

宋家豪第6局登板。（取自樂天官網）

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