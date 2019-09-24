日職》西武大逆轉連兩年洋聯封王 陳冠宇0.1局失1分

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕西武「山賊打線」今天大爆發，秋山翔吾單場2安灌進5打點，山川穗高敲兩分砲，本季第43轟出爐，西武終場以12：4大勝羅德，加上軟銀不敵樂天，讓西武正式封王，連兩年在洋聯登頂。羅德台灣左投陳冠宇投0.1局失1分非自責。

西武打線在第2局單局攻下5分大局，包含秋山翔吾擊出清壘三壘安。3局上山川穗高揮出兩分彈。羅德則是在第3、4局下各追1分。秋山翔吾在6局上擊出安打再添1分，6局下羅德再靠滾地球打回1分。

請繼續往下閱讀...

7局上西武2出局攻占滿壘，羅德換陳冠宇後援，他在2好3壞時對秋山翔吾投保送，該球羅德捕手田村龍弘沒有接到形成捕逸，西武跑者要衝本壘，田村龍弘傳本壘但陳冠宇沒接到，陳冠宇發現西武一壘跑者秋山翔吾要往二壘衝時，傳球發生暴傳，讓西武壘上跑者都回來得分，打者秋山翔吾上三壘，形成一個保送掉3分的詭異局面。

下棒源田壯亮敲內野安打，西武再拿1分，單局攻下4分，陳冠宇三振森友哉，結束這個半局。羅德打線僅在8局下追1分，西武最後以12：4大勝，確定在洋聯封王。而羅德則是無緣季後賽。

西武獅在7月9日時，還落後當時洋聯龍頭軟銀有8.5場勝差，如今大逆轉連兩年在洋聯封王，這是西武隊史自1997年、1998年後，相隔21年再度達成洋聯二連霸。

西武洋投尼爾（Zach Neal）此戰投6局失3分1分自責，獲本季第12勝，先發11連勝超越「東方特快車」郭泰源的10連勝，追平羅德洋投波辛格（Mike Bolsinger）等人保持的洋投先發11連勝紀錄。

陳冠宇後援0.1局投16球，被敲1安，投出1次三振、1次保送，失掉1分非自責，賽後防禦率為3.63。

西武獅連兩年在洋聯封王。（圖片取自西武獅官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法