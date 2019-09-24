亞冠盃》「野獸」林志傑回歸初亮相 富邦勇士大勝泰國

林志傑在富邦首秀攻下8分。（取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕富邦勇士今在2019年亞洲籃球俱樂部冠軍盃對決泰國曼谷高科技，「野獸」林志傑加盟後首度亮相攻下8分，加上雙洋將賈西亞與布拉聯手攻下44分，率隊以88：69大勝。

勇士在8月資格賽就曾與曼谷高科技，當時以1分之差勝出，驚險奪下3連勝，如今，勇士找來林志傑助拳，本土得分好手洪志善合約談妥後也隨隊出征，加上找來第14、15季SBL效力達欣的「巨塔」布拉，讓戰力再次升級。

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林志傑與蔡文誠。（取自FIBA官網）

林志傑此役先發在首節攻守皆有建樹，除了於底角飆進三分球，抄截、助攻各1，布拉也充分展現在禁區的宰制力，泰半時間處於領先的勇士，雖一度陷入亂流在半場打完落居下風，但下半場隨即以一波10：0的開場攻勢逆轉局面。

劇情完全依照勇士精心策畫的發展，隨著比賽一分一秒過去，對手的贏球機會也逐步瓦解，最終雙方以19分的巨大差距分出勝負。

勇士此役共4人得分上雙，布拉拿23分、14籃板，賈西亞21分、14籃板，蔡文誠10分、8籃板進帳，張伯維11分，林志傑上場不到20分鐘，全場6次出手，2顆進球皆為三分球，拿到8分。

勇士今天搶下重要一勝，明天碰伊朗阿巴丹，後天戰巴林穆哈拉，力拚分組前2將晉級4強。

賈西亞21分、10籃板。（取自FIBA官網）

布拉拿23分、14籃板。（取自FIBA官網）

洪志善。（取自FIBA官網）

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