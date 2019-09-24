日職》洋投尼爾11連勝破郭泰源紀錄 成西武驚奇封王關鍵

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕西武洋投尼爾（Zach Neal）今天在客場先發對羅德，他主投6局失3分1分自責，幫助隊以12：4擊敗羅德，連續兩年在太平洋聯盟封王。除了西武打線爆發，尼爾達成先發11連勝，不但打破「東方特快車」郭泰源紀錄，也是西武大逆轉封王的關鍵人物之一。

尼爾自6月份回到一軍後，表現和季初判若兩人，從6月20日開始，連續11場先發都奪勝投，超越郭泰源的隊史洋投最多連勝紀錄。尼爾今年先發12場戰績12勝1敗，防禦率2.87，有10場優質先發。

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尼爾。（資料照，美聯社）

根據《日刊體育》報導，尼爾先發11連勝，追平1964年軟銀前身南海隊洋投史坦卡（Joe Stanka）、2015年前巨人洋投麥克拉斯（Miles Mikolas）、2018年的羅德洋投波辛格（Mike Bolsinger）等洋助人最多連勝紀錄；此外，尼爾也追平1983年西武投手高橋直樹締造的11連勝紀錄。

西武今年球季少了王牌左投菊池雄星、強打淺村榮斗，季前戰力並不被看好，今年7月9日時還落後當時洋聯龍頭軟銀有8.5場勝差之多。但西武後半賽季上演大逆轉，連續兩年在洋聯封王，隊史第23次聯盟優勝。

郭泰源。（資料照，記者廖耀東攝）

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