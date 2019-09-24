籃球》北科附工五國交流 媲美ABL高中聯賽

北科附工A隊。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕「體育新南向，拓展視野新方向」9/24 （二） 北科附工盃新南向國際高中籃球邀請賽於國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 （以下簡稱國立北科附工） 今日在桃園璞園建築籃球隊彭俊諺、呂奇旻、吳家駿的參與下盛大展開。

國立北科附工陳勝利校長表示：學校會持續協助推動桃園體育發展的各項計劃，也會藉由中央政策的相互配合希望能持續將台灣的基層運動等各項目推廣出去。國立台北科技大學林惟鐘學務長、大會贊助商DLIVE貿易公司、大會指定用球 VEGA元吉股份有限公司等嘉賓也到場共襄盛舉。

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開幕戰首先登場的是由北科附工A隊出戰泰國曼谷美國學校（ American School of Bangkok Green Valley, ASBGV ），而北科A隊在隊長洪靖堯多次發動快攻的帶領下，強勢捍衛主場成功，率先取得分組2連勝的晉級優勢。

此外，首場台灣內戰由屏東高中出戰泰山高中，自開賽後纏鬥至決勝節才分出勝負，終場由泰山以六分之差帶走勝利。而B組方面，來自澳洲U17的維多利亞州立聯隊 （ Basketball Victoria, ViC ），在擁有平均近190公分的天龍陣下，兩場比賽皆以大比分擊敗對手，笑納2連勝，更有望尋求本次賽會最終榮耀。

澳洲U17的維多利亞州立聯隊。（官方提供）

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