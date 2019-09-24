中職》悍將團隊20安 奪回年度勝率寶座

悍將再度回到年度勝率排頭。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕前天才把全年勝率寶座拱手讓人，富邦悍將今天正面迎戰桃猿就不手軟，悍將前4棒都繳出猛打賞、單場狂打20支安打，終場13:7擊敗Lamigo桃猿隊，對戰猿隊6連勝，且重返全年勝率第一，和猿隊勝差半場。

富邦悍將此役不僅打線更動，先發投手也安排防禦率王羅力，但他在用球數尚不多、投5局失1分的狀況下退場，猿隊洋投多猛則是僅先發4局，兩邊提前啟動牛棚，又各發生3次失誤，悍將7局上的11人次攻勢成為勝負關鍵。

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富邦悍將總教練陳連宏說，當下會讓羅力提前退場，主要是身體有狀況：「5局時，羅力的左腿有些抽筋，因此讓他退場，之後是否照原本安排投1休4，就要看他的身體狀況。」

睽違2季首度移防二壘的蔣智賢，在守備途中扭到手，雖然之後打席擊出安打，但仍提前退場。陳連宏說，當下蔣智賢想繼續拚，但仍有狀況而退場，明天會再觀察其狀況。

悍將再度回到年度勝率排頭。（記者林正堃攝）

張正偉轟出全壘打。（記者林正堃攝）

張正偉轟出全壘打。（記者林正堃攝）

蔣智賢本季首度移防二壘。（記者林正堃攝）

蔣智賢攔下詹智賢擊出的強襲球，之後受傷退場。（記者林正堃攝）

悍將洋投投5局失1分。（記者林正堃攝）

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