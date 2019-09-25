MLB》費城人慘遭淘汰 哈波親眼目送老東家重返季後賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今年季前大肆捕強挖來哈波（Bryce Harper）、強打捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與前「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）等人的費城人隊，在今天雙重賽首戰輸給國民隊後正式無緣季後賽，第二場更遭到滿貫彈逆轉，哈波也目送自己的前東家國民隊重返季後賽。

透納的滿貫彈逆轉比賽，也成為帶領國民隊重返季後賽的致勝轟。（歐新社）

費城人隊今天與國民隊進行雙重賽，賽前淘汰指數剩1的費城人隊，首戰雖然先馳得點，但牛棚後繼無力遭國民隊逆轉以1：4輸球，在大肆捕強後的首季正式無緣季後賽。

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費城人隊今年直到賽季的最後一週才正式無緣季後賽，但近兩年在自由市場上狂砸逾6億美元，但球迷對他們的期待肯定不是止步在季後賽之前，這也讓總教練卡普勒（Gabe Kapler）的烏紗帽有可能不保，卡普勒今天在賽後表達了自己喜愛這個球團，並想要續留的意願，但事情可能無法順利如他所願。上週費城人隊的總管Matt Klentak就曾拒絕回答明年費城人隊留任卡普勒的問題。

卡普勒可能會在本季結束後丟掉烏紗帽。（美聯社）



在首戰失利後，費城人隊第二戰派出王牌投手諾拉（Aaron Nola）上場先發，他前5局投得虎虎生風，但在第6局卻在2出局一、二壘有人面對肯德瑞克（Howie Kendrick）時，主審兩顆壓在好球帶線上的曲球都沒撿，讓他保送形成滿壘，總教練當機立斷把用球數破110球的諾拉換下場，想不到下棒的休斯（Jared Hughes）馬上被透納（Trea Turner）敲出滿貫彈，國民隊也靠著這發全壘打，終場以6：5拿下勝利。

而國民隊在拿下這場勝利後，因為隔壁棚的小熊隊慘敗給墊底的海盜隊，因此確定他們得以重返季後賽，諷刺的是哈波今年才在加盟費城人隊時講出把冠軍帶回華盛頓的言論，今天自己的球隊就被老東家淘汰，他也親眼見證老東家重返季後賽。

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