籃球》「球弟」澳職熱身賽繳精彩表現 有望衝擊狀元大位（影音）

小波爾。(圖片取自TheScore推特)

〔體育中心/綜合報導〕今年因為《Next Stars》計劃選擇加入澳洲職籃的球家三弟小波爾(LaMelo Ball),以及另一名球員漢普頓(RJ Hampton),兩人都受到了球探的高度關注。

澳洲當地媒體透漏,在這週於塔斯馬尼亞州的首都荷巴特舉辦的季前熱身賽,有數十位球探到場觀戰,波爾與漢普頓兩人都讓他們各自所效力的球隊有這深刻的印象,波爾與漢普頓這兩人都選擇不就讀大學,並加入澳洲職籃的《Next Stars》計劃,以求提升自己的選秀順位。

小波爾在與伯斯野貓的比賽中,單場拿下19分13籃板外帶7次助攻,這場比賽伊拉瓦拉老鷹隊也在延長賽以122:119拿下勝利。漢普頓則為自己的球對紐西蘭破壞者隊,貢獻20分5籃板3抄截2助攻2火鍋,可惜球隊以95:102不敵墨爾本聯隊。《ESPN》也認為小波爾的表現讓他有望在2020的選秀會上進入樂透區,甚至衝擊狀元大位。

