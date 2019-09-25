籃球》「球弟」澳職熱身賽繳精彩表現 有望衝擊狀元大位（影音）

小波爾。（圖片取自TheScore推特）

〔體育中心／綜合報導〕今年因為《Next Stars》計劃選擇加入澳洲職籃的球家三弟小波爾（LaMelo Ball），以及另一名球員漢普頓（RJ Hampton），兩人都受到了球探的高度關注。

澳洲當地媒體透漏，在這週於塔斯馬尼亞州的首都荷巴特舉辦的季前熱身賽，有數十位球探到場觀戰，波爾與漢普頓兩人都讓他們各自所效力的球隊有這深刻的印象，波爾與漢普頓這兩人都選擇不就讀大學，並加入澳洲職籃的《Next Stars》計劃，以求提升自己的選秀順位。

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小波爾在與伯斯野貓的比賽中，單場拿下19分13籃板外帶7次助攻，這場比賽伊拉瓦拉老鷹隊也在延長賽以122：119拿下勝利。漢普頓則為自己的球對紐西蘭破壞者隊，貢獻20分5籃板3抄截2助攻2火鍋，可惜球隊以95：102不敵墨爾本聯隊。《ESPN》也認為小波爾的表現讓他有望在2020的選秀會上進入樂透區，甚至衝擊狀元大位。

LaMelo Ball's recent play in the NBL has @DraftExpress considering him as a top draft prospect in 2020. （E+）https://t.co/otx7ndGaNQ pic.twitter.com/LzEXsoWzvY — SportsCenter （@SportsCenter） September 24, 2019

澳洲職棒的專員Jeremy Loeliger透露，他們收到了比過往更多且更不尋常的NBA球隊的申請，他們都希望能夠來看澳職的球員。「這對澳洲職籃的球員來說是個絕佳的機會，顯示了這個聯盟對全球的興趣。」

《ESPN》預測選秀順位。（圖片取自推特）

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