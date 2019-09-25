NBA》杜蘭特新賽季能否歸隊？ 總管曝球隊長期規劃

杜蘭特阿基里斯腱斷裂，本季預計不會再上場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）因為阿基里斯腱斷裂，下個球季預計將無法歸隊，雖然日前杜蘭特的隊友汀維迪（Spencer Dinwiddie）認為他有望在新賽季歸隊，但總管馬克斯（Sean Marks）今天受訪時指出，籃網隊對杜蘭特這個球季並沒有規劃。

馬克斯在受訪時澄清，球隊對於杜蘭特下個賽季毫無規劃，杜蘭特預計會花費整個賽季的時間來進行復健。杜蘭特在今年的總冠軍賽第五戰面對暴龍隊時阿基里斯腱斷裂。

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馬克斯也透露杜蘭特的復原狀況，他表示杜蘭特的恢復情形良好，而且這位10屆全明星也想要在下個賽季復出，馬克斯表示，杜蘭特有發表自己打算何時歸隊的發言權，不過球隊對他也有著長期的規劃，因此計劃不讓他在下季出賽。

籃網隊的新任當家控衛厄文（Kyrie Irving）今天在練習時被手肘打中臉，他當下就被送往醫院，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也隨同他一起去醫院，不過這一切只是為了以防萬一，厄文的傷勢並無大礙。

厄文傳出在練習時被手肘擊中臉部，球隊為了保險起見直接將他送醫觀察。（資料照，法新社）

籃網隊的訓練營將會在美國時間這個週六正式開始，他們也會參加位在中國舉辦的2場NBA季前熱身賽，將會在美國時間10月10日與10月12日，分別在上海和深圳面對洛杉磯湖人隊，開季籃網第一場比賽將會在美國時間10月23日面對明尼蘇達灰狼隊。

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