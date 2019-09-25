網球》「生涯最棒的勝利」回歸單打後奪巡迴賽首勝 穆雷有感而發

英國前球王穆雷奪回歸後巡迴賽首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年澳網前曾考慮退休的英國前球王穆雷（Andy Murray）在經歷臀部手術後先以雙打回歸賽場、復出首站就奪冠，而單打復出之路卻頻頻受阻，巡迴賽等級的回歸首勝直到昨天在ATP250等級的珠海公開賽才開張，對此他也興奮表示，這是生涯擁有過最棒的勝利之一。

穆雷在8月中旬的辛辛那提大師賽首度以單打身分回歸、不過首輪就遭淘汰，隨後以外卡身分參加溫斯頓塞勒姆公開賽也遭遇相同命運，直到參加挑戰賽等級的馬洛卡網賽單打勝利才開張，不過最後止步第二輪。

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近期穆雷則轉戰亞洲賽場，首站參加珠海公開賽，面對先前曾在溫斯頓塞勒姆公開賽淘汰他的美國好手山德連（Tennys Sandgren），英國前球王花了2小時41分鐘、才以6：3、6（6）：7、6：1晉級，16強對手將會是澳洲20歲新秀米納爾（Alex de Minaur）。

穆雷上次拿下巡迴賽的勝利已經要追溯至今年1月1日在布里斯本公開賽擊敗澳洲選手杜克沃斯（James Duckworth）了，因此這場勝利對他來說意義非凡。「我覺得某方面來說，這是我擁有過最棒的勝利之一，不只是因為我晉級了，而是每件事都能漸漸回到軌道上。」穆雷在受訪時說道，「這幾年經歷了這些以後，你就不會像職業生涯剛起步時、會把健康視為理所當然，一月的手術後，要決定是否要繼續打下去真的很艱難，但我很高興今天可以獲得勝利、我也期望自己可以繼續堅持下去。」

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