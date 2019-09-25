日職》火腿戰績慘澹、相隔2年無緣季後賽 栗山監督欲請辭教頭

日媒報導，日本火腿鬥士監督栗山英樹已向球團表達請辭意願。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今年球季不但遭遇傷兵問題，打線也不振，團隊全壘打數92轟在全太平洋聯盟，戰績僅排在第5名，相隔2年後無緣季後賽。今日媒報導，總教練栗山英樹稍早已向火腿球團表達辭職的意願，不過球團仍希望能將之留任。

據《日刊體育》報導，日本火腿隊在7月31日時還排在洋聯第二，和洋聯龍頭軟銀只有0.5場的勝差，沒想到8月份陷入大低潮，追平隊史最糟的8月份最多20敗紀錄，讓火腿隊從原本的第二跌到墊底，栗山監督昨賽後向球團表達辭職的意願，一肩扛下球隊戰績不佳的責任。

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火腿開季前網羅季後成自由球員的前歐力士王牌投手金子弌大，又簽下曾在中職連兩年繳出4成打擊率的台灣「大王」王柏融，不過開季後卻遭逢嚴重傷兵問題，備受期待的新星清宮幸太郎熱身賽右手鉤骨就骨折，5月後段才歸隊，上季11勝的先發上澤直之在6月份因左膝蓋骨骨折因傷提前報銷，主砲中田翔也因為右手傷勢影響表現場上表現，而王柏融7月因飛撲接球撞傷右肩，8月10日重返一軍，打擊火力卻沒有回來，受傷前打擊率0.281，復出後剩下0.132。

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

上澤直之。（資料照，記者陳志曲攝）

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

雖然栗山認為自己做為第一線指揮官卻沒能力帶領球隊突破困境，不過《日刊體育》指出，有消息人士表示，球團認為戰績不佳的主因是戰力編成面上的不足，並不能讓栗山監督自己一人扛下責任，仍希望能將之留任。該文也指出，目前火腿球團計劃將教練團全面改組，並以新體制來說服栗山監督留任。

今年58歲的栗山英樹執教火腿8年，有2次拿到太平洋聯盟優勝，5度排在A段班，更在2016年奪得日本一總冠軍。

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