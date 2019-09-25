NBA》勇士再補強！ 一年訓練營合約簽火箭舊將

勇士今與火箭舊將克里斯達成一年訓練營合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士上季挑戰三連霸失利，隨著杜蘭特（Kevin Durant）前進籃網，防守悍將伊古達拉（Andre Iguodala）也被迫離隊，少了兩位總冠軍賽MVP，引以為傲的「死亡五小」徹底解體，不過也順利以4年1.17億美元網羅前籃網一哥D.羅素（D’Angelo Russell），今又傳出再與火箭舊將克里斯（Marquese Chriss）達成一年訓練營合約。



根據《Yahoo Sports》NBA記者Chris Haynes報導，克里斯已和勇士達成的一份非保障的合約。今年22歲的克里斯在2016年以首輪第8順位加入太陽，上個賽季輾轉效力過火箭、騎士，出賽43場，平均每場出賽11.6分鐘有4.2分3.3籃板的表現。

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美媒也指出，雖然克里斯司職大前鋒，但在勇士很有可能去當三號中鋒，擔任魯尼（Kevon Looney）、考利斯坦（Willie Cauley-Stein）的替補。

勇士隨隊記者Anthony Slater也跟進爆料，克里斯和勇士隊達成的是一份非保障的訓練營合約。雖然勇士隊目前沒有空間簽下第15名球員，但在陣中不少球員屬於非保障合約，換句話說，若克里斯在季前訓練營表現夠出色，他將有機會正式成為勇士的一員。

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