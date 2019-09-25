MLB》史上等最久！歷經560場先發 洋基沙巴西亞今迎來牛棚初登板

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客光芒展開二連戰，洋基也開始實驗季後賽投手戰略，派出剛傷癒回歸的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發，而季末將退休的左投沙巴西亞（CC Sabathia）則按照教練團先前的規劃，迎來生涯第一次的牛棚初登板。

沙巴西亞生涯僅在2011年的美聯分區系列賽上場中繼1.1局，例行賽560場出賽全都是先發登板。由於季後賽他將會正式移往牛棚，總教練布恩（Aaron Boone）今天就先做了這個嘗試。4局下洋基以1：0領先時，教練團換上沙巴西亞，他一上場就先三振捕手阿諾德（Travis d'Arnaud）、接著讓崔志萬擊出滾地球出局、最後又再讓達菲（Matt Duffy）吞K，花了13球就成功讓光芒隊三上三下。

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根據紀錄，暌違最久才迎來生涯首次中繼的先前紀錄保持人為名人堂投手穆西納（Mike Mussina），他在2007年9月3日面對天使的比賽後援上場之前，先發了498場。《EliasSports》推特則指出，沙巴西亞歷經560場例行賽才首次中繼，在大聯盟史上僅次於葛拉文（Tom Glavine），這位名人堂投手生涯總計在例行賽682與季後賽35場全都是先發登板。

沙巴西亞今天首度在例行賽上場中繼。（今日美國）

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