韓國賽》驚！一局沒打完就傷退 山口茜連三站首輪出局

女單頭號種子山口茜因傷退賽，連續三站賽事都是首戰就出局。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列韓國公開賽32強今日將於仁川開打，女單世界第2、也是大會頭號種子的日本好手山口茜，今在首輪對上世界排名28名的印尼選手菲特里亞妮，沒想到第一局都還沒打完，山口茜就因傷提前退賽，這也是她自2015年以來第一次巡迴賽連三站都在首輪吞敗。

大會女單頭號種子山口茜，韓國賽首輪交手菲特里亞妮，首局雙方戰成11：10山口茜領先時，因傷決定退賽，讓印尼20歲小將直接晉級，小茜連續三站賽事都是首戰就出局。

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山口茜在7月連續獲得超級1000系列印尼公開賽、超級750系列日本公開賽冠軍，擠下戴資穎成為球后，不過之前被爆出腰傷在身後，便一勝難求。世錦賽就先爆冷不敵世界排名32的新加坡女將楊佳敏，上週超級1000系列中國賽，苦戰三局也不敵排名33的俄羅斯女將柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya）。

另一場女單比賽，前中國球后李雪芮對決日本高橋沙也加，李雪芮先以15：21丟掉首局，第二局3：11落後，暫停時在教練討論後也決定退賽。

前中國球后李雪芮打到第二局也退賽。（資料照，美聯社）

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