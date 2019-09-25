MLB》洋基創全壘打紀錄無用！延長賽慘遭光芒說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與光芒隊展開二連戰，鑽石打線又靠全壘打寫下大聯盟新紀錄，不過這場比賽條紋軍在12局被崔志萬擊出再見陽春砲、最後以1：2輸球。

此役3局上洋基外野手梅賓（Cameron Maybin）轟出一發中外野方向陽春砲，助球隊先馳得點，本季第10轟正式出爐、也成為洋基隊陣中第14名本季繳出雙位數全壘打的打者，正式寫下大聯盟新猷。

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梅賓本季第10轟出爐。（美聯社）

目前洋基隊上全壘打王為托瑞斯（Gleyber Torres）的38轟，包括他在內、老將「園丁」賈納（Brett Gardner）、強打捕手桑契斯（Gary Sanchez）及奇兵厄謝拉（Gio Urshela）等人也都刷新生涯單季新高的開轟紀錄。

目前洋基下一位最接近雙位數全壘打的球員為捕手羅邁（Austin Romine） ，本季目前繳出7轟。另外，梅賓這一轟是洋基團隊第299發全壘打，持續堆高大聯盟新障礙。

此役光芒則在5局下靠著第9棒基爾梅爾（Kevin Kiermaier）追平比數，雙方延長至12局，崔志萬從洋基第11任投手基林（Cory Gearrin）手中擊出再見全壘打，拿下勝利後也保住外卡第二名的寶座，目前領先印地安人0.5場勝差。

崔志萬擊出再見轟。（美聯社）

光芒在延長賽擊退洋基。（美聯社）

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