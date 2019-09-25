MLB》洋基總管稱沒得到他「不後悔」史卓曼回嗆卻引網友瘋狂打臉

Straight cash homie. #HDMH pic.twitter.com/Lof6HWaZk6 — Marcus Stroman （@MStrooo6） 2019年9月24日

〔體育中心／綜合報導〕在731大限前，洋基曾傳出對當時還效力藍鳥的投手史卓曼（Marcus Stroman）表達高度興趣，不過最後卻收手、完全沒有盤來任何一位先發投手，洋基總管凱許曼（Brian Cashman） 日前在受訪時語出驚人表示自己對於本季每個決定都完全不後悔，也讓史卓曼大動作在推特反擊，不過由於他近期表現並不突出，反而引來不少網友嘲諷。

據傳藍鳥當初在史卓曼的交易裡要求了小將佛雷瑟（Clint Frazier），因此遭到凱許曼拒絕。他在日前接受《Yahoo Sports》訪問時則表示，自己其實並不認為史卓曼會是一個可以左右比賽的關鍵人物，「（他來的話）應該在季後賽也會從牛棚出發。」

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凱許曼這番言論也引來史卓曼的反擊，他在推特上貼出自己與洋基先發群的成績比較，從比較的數據可以看到史卓曼無論在防禦率、獨立防禦率（FIP）、平均每9局被全壘打數都較洋基先發群的總體成績出色，嗆聲意味十足。

不過事實上，史卓曼目前在大都會出賽10場，防禦率3.86，多項數據都不比在藍鳥隊時期出色 （ERA2.96），卻拿本季總體表現來比較明顯有失公允，球迷們也毫不客氣在底下反諷：「所以現在是哪隊進得了季後賽？」更有網友貼出洋基幾位投手在交易大限後的成績狠狠打臉史卓曼，根據《FanGraphs》網站顯示，派克斯頓（James Paxton）在交易大限後的勝利貢獻值（WAR）為2.0、田中將大則為1.3，史卓曼則只有0.6，而最近才剛回歸的王牌塞維里諾（Luis Severino）僅出賽兩場就有0.5。

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