羽球》世羽聯賽程太緊湊？ 韓國公開賽爆退賽潮

日本名將山口茜打不到一局就因傷退賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列的韓國公開賽掀起退賽潮，繼中國男單一哥石宇奇、西班牙前瑪琳（Carolina Marin）以及印尼男雙名將阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan）開打前退賽後，今首輪開打，不但女單名將日本山口茜與中國李雪芮比賽中途都退賽，男單、混雙也都有選手退賽。

暫居女單世界第二、也是大會頭號種子的日本女將山口茜，今首戰對上印尼選手菲特里亞妮，第一局打到11：10領先時，就因傷中途退賽；中國前球后李雪芮首輪與日本高橋沙也加交手時，先以15：21失掉首局，次局打到3：11落後，為避免受傷風險，也選擇退賽。

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前中國球后李雪芮也不敢冒險，打到第二局就宣布退賽。（資料照，美聯社）

男單方面，之前在世錦賽爆冷直落二扳倒印尼好手克里斯蒂（ Jonatan CHRISTIE）的印度選手帕拉內斯（Sai Praneeth B.），今首戰對決大會第5種子的丹麥安童森（Anders Antonsen），第二局打到7：11落後時，也宣布退賽。

另在雙打部分，世界排名第2、也是大會第2種子的中國混雙搭擋王懿律/黃東萍，今面對台將組合王齊麟／程琪雅，第一局才打到1：3落後就宣布退賽，我國好手王齊麟／程琪雅也直接晉級次輪。

韓賽本週登場，不少選手在結束世錦賽和中國公開賽後，還來不及休息，又要馬不停蹄的趕往韓國仁川參賽，賽前包括甫在中國賽稱后的西班牙名將瑪琳、世界排名第2印尼組合男單都選擇退賽，加上中國一哥石宇奇也在養傷無法打，連中國賽奪冠的日本球王桃田賢斗也因疲勞，一度也傳出考慮要退賽，讓世界羽聯本季賽程安排密集程度再度引發爭議。

西班牙名將瑪琳。（資料照，法新社）

石宇奇在印尼賽中嚴重扭傷腳踝。（資料照，圖片取自BWF）

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