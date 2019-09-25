高球》亞太業餘錦標賽本週登場 俞俊安：開球是關鍵

俞俊安。（資料照，高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕亞太地區最高等級業餘賽事，亞太業餘錦標賽將在上海佘山國際高爾夫球場開戰。來自39個國家及地區的120名球員將為2020年美國名人賽及英國公開賽的入場資格展開廝殺。

首輪試場結束後，俞俊安表示，開球將成為本場比賽的關鍵，「球道沒有很寬，長草也很長，開球是個非常重要的關鍵。果嶺雖然也有挑戰性，但相對簡單，如果能把球放在球道，在果嶺上能賺取一些桿數。」

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這是俞俊安第5次參加亞太業餘錦標賽，為本屆台灣球員中參賽次數最多的人，也是隊中最有經驗的選手，「我們很清楚這場比賽能帶給我們什麼，所以每年都會非常期待，也希望自己能夠發揮出色。但比賽仍然需要平常心對待，希望能把獎盃帶回台灣。」對於佘山國際高爾夫俱樂部，俞俊安認為，球場與自己很搭，很有機會在這裡打出好成績。

另外一位台將劉永華則認為，佘山對自己來說有些難度，「球場距離不算短，加上自己的開球距離一般，導致第二桿會用較長的球桿。」同時，劉永華認為開球上球道率也是打出好成績的關鍵，球場長草很密很長，如果落入長草張，攻果嶺時會不太容易。

這是劉永華第3次參加亞太業餘錦標賽，去年曾在新加坡聖淘沙球場單輪領先，劉永華表示，今年會在4輪比賽中更加積極，最終目標就是贏下冠軍。

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