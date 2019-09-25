MLB》「兩塊膝蓋骨」不影響跑壘 大谷翔平曝動刀新理由

大谷翔平。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平自9月13日膝蓋動刀後，今天首次接受媒體訪問，他在訪談中表示，有信心能夠在2020年以「二刀流」的身份回歸，並透露為何在不影響跑壘的情況下，依舊選擇動刀處理二分髕骨的問題，以及他對下個賽季的期許。

大谷翔平因為天生的二分髕骨，雖然這不影響他的打擊與投球，但卻會影響到他的投球狀態，因此才會在季末選擇動刀導致整季報銷，這個手術預計要花8到12週的恢復時間，另外他在去年動的手肘韌帶置換，預計可以在12月開始練投，雖然他的開季可能會比其他投手慢，但天使球團與大谷翔平並不擔心。

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大谷透過翻譯水原一平表示：「事情進展很順利，我被告知有很多時間來把自己給調整好，包含我的投球計劃，我現在只需要先將膝蓋處理好，這並不會花太多的時間，然後我就可以開始投球了。」

「從我的衝刺速度以及盜壘狀況來看，都與去年相當類似，我認為我沒有受到二分髕骨太多的影響，我其實可以不用接受手術並於下個賽季出賽，但我想還是動刀比較好，這同時也是讓我自己不會去太在意它。」

大谷翔平的膝蓋問題並沒有影響到他的跑壘速度。（資料照，歐新社）

明年大谷將有機會像他新人賽季一樣，以指定打擊與投手的身份出賽，目前球隊的計劃也跟先前一樣，讓他能夠在投球前後一日休息，其他4天以指定打擊的身份出賽。不過大谷並沒有把自己的位置視為理所當然：「我感覺沒有任何事情是設定好的，我還是得拚命在春訓為自己贏得先發位置，不過就以個人來說，我認為我已經為開幕賽準備好了，就像去年一樣。」

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