韓國賽》奧運之路堪憂！「超級丹」直落二遭淘汰 今年6度一輪遊

林丹再度於首輪遭淘汰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列南韓羽球公開賽單打會內賽今正式開打，男單方面中國名將「超級丹」林丹，首輪直落二19：21、14：21不敵馬來西亞選手劉國倫，今年已經6度「一輪遊」，兩屆奧運金牌得主2020年想要再戰東京恐怕愈來愈有難度。

目前世界排名第19的林丹上週才在自家主場、中國公開賽首輪遭世界球王桃田賢斗直落二淘汰。本週轉戰韓國，第一輪面對世界排名33的大馬好手劉國倫，兩人先前交手過兩次、全都由林丹獲勝，不過上一次已要追溯至2014年的日本公開賽，其實兩人已經許久未正面對決。

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今日一開賽「超級丹」在2：2平手後就一路陷入落後局面，雖然在技術暫停後開始苦苦追趕、一度追到18：18平手，可惜關鍵時刻沒能把握氣勢，以19：21讓出。取得聽牌優勢後，劉國倫乘勝追擊、次局依舊沒有給林丹太多機會，甚至一度連拿6分拉開差距，「超級丹」戰到最後也氣力放盡，第二局以14：21輸掉比賽。

曾經在世界羽壇叱吒風雲的中國名將林丹風光不再，去年寫下9度一輪遊的難堪成績，今年依舊深陷低潮，僅在年初的馬來西亞公開賽奪冠，此後包括近期的日本公開賽、中國賽以及今日的南韓賽，已經6度在首輪出局，目前林丹在BWF奧運積分排行榜暫居第20名，尚未擠進符合資格的16名內。

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