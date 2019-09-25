MLB》大聯盟塞揚獎、MVP大預測 德葛隆被看好連莊塞揚獎

德葛隆被看好連莊塞揚獎。（資料照，今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟球季進入尾聲，除了各隊卡位季後賽和外卡，個人獎也同樣是焦點。大聯盟官網今天做出兩聯盟塞揚獎、MVP和最佳新人預測。

大聯盟官網作家們，以列出各獎項前5名方式票選，其中每位作家的第1名可得10分、第2名得7分、第3名得5分、第4名得3分、第5名則得1分，以此方式預測各獎項得主如下：

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美聯MVP

天使隊楚奧特：雖然季末因傷脫離戰線，但各項數據都在美聯名列前茅，OPS和OPS+也是美聯最佳。

楚奧特。（資料照，今日美國）

國聯MVP

道奇隊貝林傑：341個壘打數勇冠國聯，且有20次故意保送，本季46轟當中有27轟出現在主場，是隊史紀錄。各項數據讓21位官網作家將第1名票投給他，但值得一提的是，有14位作家仍認為釀酒人隊耶利奇值得MVP。

貝林傑。（資料照，美聯社）

美聯塞揚獎

太空人隊韋蘭德：WHIP低到僅0.806，是1961年以來先發投手第2低，僅佩卓·馬丁尼茲在2000年創下的0.74更低。值得一提的是，韋蘭德隊友柯爾本季飆破300次三振，預測票選名列第二。

韋蘭德。（資料照，今日美國）

國聯塞揚獎

大都會隊德葛隆：248次三振和0.99的WHIP，近22場出賽防禦率僅1.99，被看好再奪國聯塞揚。

兩聯盟最佳新人

太空人阿瓦瑞茲、大都會阿隆索：兩位新人重砲實力有目共睹，阿瓦瑞茲季中登上大聯盟，出賽82場已有27轟。阿隆索則是季初就出賽，目前繳出50轟，且明星賽全壘打大賽掄元。

阿隆索。（資料照，今日美國）

阿瓦瑞茲。（資料照，美聯社）

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