網球》叫我第一名！ 全國議會軟網賽南市創紀錄橫掃各組冠軍

全國議會軟網賽，南市議會創下囊括各組冠軍的紀錄，抱回16座冠軍，議會特地召開記者會，展示成果。（南市議會提供）



〔記者蔡文居／台南報導〕今年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽日前在嘉義市舉辦，台南市議會代表隊創下囊括各組冠軍的紀錄，獲得大滿貫，共計抱回16座冠軍佳績。議長郭信良與參賽的議員、員工今天召開記者會，展示成果。

郭信良表示，全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽自民國88年開辦，舉辦至今21年以來，第一次有一個議會贏得各組冠軍，加上機關團體賽冠軍（即總冠軍），總共帶回16座冠軍獎盃，創下紀錄，也讓全國各議會對南市議會留下深刻印象。

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台南市議會表示，這次軟網賽全國有15個縣市議會、近600名人員參賽。南市議會代表隊，包括議長郭信良與市議員陳怡珍贏得「議長或副議長與議員混雙組」冠軍，副議長林炳利及市議員周麗津拿下第二名。市議員蔡淑惠與周麗津聯手奪得女議員組冠軍。

另外，在男議員組，郭信良及市議員李啟維奪冠，林炳利及市議員蔡旺詮則取得優勝。在「議員與幕僚長或副幕僚長混雙組」，市議員陳怡珍與副秘書長汪啟瑞獲得冠軍。女員工組冠軍為柯惠芬、郭千綺；男員工組的冠軍為陳柏凱、梁鎮杰。

除了雙打比賽，在機關團體賽部分，南市議會於議員團體組與南投縣議會並列冠軍，在員工團體組則是一支獨秀、勇奪冠軍。而在個人單打賽中，李啟維也奪冠。

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