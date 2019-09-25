MLB》超噁滑球打者絕望倒地 柯爾飆14K再寫超狂記錄（影音）

寇爾單場狂送14K讓他在今天的比賽中達成本季第316次三振，成為太空人隊史單季送出最多次三振的投手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人先發投手柯爾Gerrit Cole）今7局僅被敲出2安，不僅無失分還沒有任何保送，幫助球隊完封水手，奪下個人本季第19勝，單場狂送14K也讓他在今天的比賽中達成本季第316次三振，而他今天一記軌跡超變態還帶噁心位移的滑球三振克勞佛（J.P. Crawford） ，讓對方失去平衡跌倒在地，更讓許多球迷直呼「不可思議」。

柯爾今掛帥先發出戰水手，此役1局下先讓隆恩（Shed Long）敲出滾地球出局，接下來在2好2壞的情況下投出噁心位移的91.1英哩刁鑽內角滑球，克勞佛不但揮棒落空吞下三振，身體還失去平衡，整個人絕望跌坐在地上。

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柯爾此役主投7局，局局都有飆K，開局就連續解決7名水手打者，3局下1出局時雖然被戈登（Dee Gordon）敲出長打，不過馬上又霸氣連飆2K，解決史密斯（Mallex Smith）、隆恩，隨後只在4局下被克勞佛再敲一安，接下來連3局都讓對手三上三下，7局下連飆3K，完美結束投球工作。

柯爾今103球中有63顆好球，僅被敲2安，沒有任何保送，幫助太空人最終以3：0完封水手，風光奪下第19勝，而單場狂飆14K也將他的單季三振數推進到316次，不但讓打破理查（J.R. Richard）的單季313K紀錄，成為太空人隊史單季投出最多三振的投手，也是自2002年「巨怪」強森（Randy Johnson）的334次三振後，再有大聯盟投手單季投出316次以上的三振數。

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