電競》《英雄聯盟》LMS再見！ 下季將與東南亞聯賽合併

LMS賽區即將與LST賽區合併，圖為2017年來自LMS賽區的閃電狼在波蘭奪下IEM世界冠軍。（資料照，狼谷娛樂提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年真的是LMS的最後一季了！《英雄聯盟》台港澳賽區從2013年於GPL獨立出來後，明年確定將與東南亞職業聯賽（LST）合併成新的賽區。

Garena官方新聞稿當中表示，「在過去的幾個月裡，Garena 和 Riot Games 一直在評估東南亞地區和 LMS 地區的英雄聯盟職業競爭生態體系。」

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討論過後，為了提高競爭水準，並為粉絲創造更具吸引力的體驗，以及實現這項競技運動的長期成功和永續發展性。確定將設立一個全新的聯合聯賽，其中包含了原本隸屬於台港澳職業聯賽（LMS）的戰隊，以及來自泰國、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞和新加坡戰隊的英雄聯盟東南亞職業聯賽（LST）。

Garena認為，把台港澳和東南亞最好的戰隊置於相同舞台的新聯賽之形成，能使參賽的戰隊獲得更廣大的觀眾，並在擴大人才庫的同時也提高區域競爭力，同時集中具有競爭力的體系，也將提高戰隊的商務機會和媒體機會。

最後G社也透露，有關新聯賽的架構、賽程表、形式和戰隊等的更多資訊將在2020年的季前期間公佈。

值得一提的是，原先在GPL賽區，並於去年獨立成獨立賽區的越南賽區（VCS），這次將不會與LMS、LST一同被整併，若今年結束後世界賽的名額不變，VCS將會持續擁有一張小組賽和一張外圍賽的名額。

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