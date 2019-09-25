晴時多雲

電競》《英雄聯盟》LMS再見！ 下季將與東南亞聯賽合併

2019/09/25 14:46

LMS賽區即將與LST賽區合併，圖為2017年來自LMS賽區的閃電狼在波蘭奪下IEM世界冠軍。（資料照，狼谷娛樂提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年真的是LMS的最後一季了！《英雄聯盟》台港澳賽區從2013年於GPL獨立出來後，明年確定將與東南亞職業聯賽（LST）合併成新的賽區。

Garena官方新聞稿當中表示，「在過去的幾個月裡，Garena 和 Riot Games 一直在評估東南亞地區和 LMS 地區的英雄聯盟職業競爭生態體系。」

討論過後，為了提高競爭水準，並為粉絲創造更具吸引力的體驗，以及實現這項競技運動的長期成功和永續發展性確定將設立一個全新的聯合聯賽，其中包含了原本隸屬於台港澳職業聯賽（LMS）的戰隊，以及來自泰國、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞和新加坡戰隊的英雄聯盟東南亞職業聯賽（LST）。

Garena認為，把台港澳和東南亞最好的戰隊置於相同舞台的新聯賽之形成，能使參賽的戰隊獲得更廣大的觀眾，並在擴大人才庫的同時也提高區域競爭力，同時集中具有競爭力的體系，也將提高戰隊的商務機會和媒體機會。

最後G社也透露，有關新聯賽的架構、賽程表、形式和戰隊等的更多資訊將在2020年的季前期間公佈。

值得一提的是，原先在GPL賽區，並於去年獨立成獨立賽區的越南賽區（VCS），這次將不會與LMS、LST一同被整併，若今年結束後世界賽的名額不變，VCS將會持續擁有一張小組賽和一張外圍賽的名額。

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