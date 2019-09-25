MLB》運動家1分差不敵天使 美聯外卡爭奪戰白熱化

天使隊擊敗運動家隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前於外卡一領先光芒隊1場的運動家隊，今天面對天使隊遭到火力壓制，終場以2：3不敵天使，領先僅剩下0.5場，美聯外卡三隊目前的戰況依舊相當撲朔迷離。

今天運動家隊在第四局靠著戴維斯（Khris Davis）的兩分砲首開戰局，5下天使隊靠著單局4支安打與普侯斯（Albert Pujols）的高飛犧牲打，單局打進3分超前，終場兩隊就以這個分差結束比賽，天使也收下系列賽首勝，這場比賽普侯斯也完成了生涯第3200安的里程碑。

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普侯斯今天敲出生涯第3200安。（美聯社）

這場失利對運動家來說相當巨大，由於今天他們敗給天使隊，外卡一的領先僅剩下0.5場，目前美聯有機會搶下外卡的三隊當中，勝差不超過1場，在美聯中區幾乎確定將由雙城隊拿下後，運動家隊、光芒隊、印地安人隊，三隊將有一隊會在最後一刻被踢出外卡名單之外。

目前競爭美聯外卡的三隊中，印地安人隊、光芒隊、運動家隊分別剩下5場、4場，5場比賽要打，而運動家隊在接下來的賽程都不會面對勝率過五成的球隊，比起來還要與洋基隊對決的光芒隊，以及要與國民隊對決的印地安人隊，賽程相對「軟」一些，目前運動家隊的外卡魔術數字為5。

運動家隊不敵天使，目前在外卡一僅剩下0.5場的領先。（今日美國）

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