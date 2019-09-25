亞冠盃》「野獸」林志傑最後一擊失手 富邦勇士惜敗強敵伊朗

「野獸」林志傑（左）拿14分。（圖片取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019年亞洲籃球俱樂部冠軍盃持續進行，面對實力強大的伊朗阿巴丹隊，雖富邦勇士最多落後達19分，末節強拉尾盤逼到只有一球之差，惜「野獸」林志傑最後一擊失手，最終以66：68落敗。

昨勇士以19分之差大勝泰國曼谷高科技，不過，今天對上的阿巴丹隊實力更上層樓，陣中除了有赫赫有名的哈達迪（Hamed Haddadi）坐鎮，還有射手巴赫拉米（Samad Bahrami）及哈桑札德（Mohammad Hassanzadeh），3人都是今年出征世界盃的國家隊成員，助伊朗取得2020年東京奧運門票。

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勇士上半場打出競爭力，將差距控制在個位數，試圖找機會突破，但關鍵時刻總欠缺準星，多次出手未果實在難以翻轉戰局，前兩節打完以34：40落後阿巴丹隊。

易籃後，勇士攻守表現失序，最多落後達19分，不過，林志傑在第三節末段連飆2記三分球，再度拉近差距點燃一線生機，最後讀秒階段更一度逼到只有一球之差，布拉搶下關鍵防守籃板，讓勇士握有最後一波進攻機會，佈署林志傑在外線出手，惜最後彈道偏差，錯失帶走勝利的機會。

郭少傑的19分為勇士全隊最高，「野獸」林志傑拿14分居次，張伯維貢獻12分，洋將賈西亞奪11分、14籃板，前役在禁區稱霸的布拉，此役雖抓下18籃板但只有4分進帳。阿巴丹隊則以哈達迪的18分、18籃板最佳。

勇士目前戰績為1勝1負，明天對巴林穆哈拉將全力搶勝，爭取分組前2晉級4強。

阿巴丹隊以哈達迪的18分、18籃板最佳。（圖片取自FIBA官網）

富邦勇士隊郭少傑得19分為全隊最高。（圖片取自FIBA官網）

「野獸」林志傑（左）拿14分。（圖片取自FIBA官網）

布拉此役雖抓下18籃板但只有4分進帳。（圖片取自FIBA官網）

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