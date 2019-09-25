台南軟網好手國際寫佳績 陳郁勳1人奪6金

南寧高中陳郁勳（右）囊括2019亞洲青少年軟式網球錦標賽、第1屆亞洲大學軟式網球錦標賽男子單打、男子雙打、男子團體項目6面金牌，獲市長黃偉哲（左）表揚。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］台南市軟網好手在國際賽寫佳績，先後奪下2019亞洲青少年軟式網球錦標賽、第1屆亞洲大學軟式網球錦標賽及日本山中湖第31屆世界青少年軟式網球錦標賽金牌，其中，南寧高中陳郁勳囊括前兩場賽事的男子單打、男子雙打、男子團體項目6面金牌。

2019亞洲青少年軟式網球錦標賽及第1屆亞洲大學軟式網球錦標賽，台灣隊共獲得8金10銀10銅，南市共有7位選手參賽，總計奪下6金2銀3銅；亞青錦標賽男子組由南寧高中陳信亨教練領軍，分為U12、U15、U18、U21組，各國參賽陣容與去年世界青少年錦標賽差不多，台灣隊在亞青的表現更勝去年世錦賽。

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而南寧高中國中部選手在去年全國青年盃軟式網球錦標賽獲得國中男子團體冠軍，代表我國參加日本山中湖第31屆世界青少年軟式網球錦標賽，於國中3年級組男子團體賽中勇奪金牌。

台南市長黃偉哲今天下午接見選手們，並頒發「台南之光」獎盃，鼓勵選手繼續努力，也感謝教練長期的付出。

台南市長黃偉哲（後排左4）表揚在國際賽事中寫下佳績的台南市軟網好手。（記者劉婉君攝）

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