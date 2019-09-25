MLB》響尾蛇破紀錄19局大戰苦勝 紅雀國聯中區王座有變數

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天和紅雀上演19局大戰，紅雀兩度領先都遭對手追平，響尾蛇最後靠瓦格斯（Ildemaro Vargas）的再見安打，結束這場6小時53分的跨日大戰。此戰打完，當地時間已經是凌晨1時34分。

紅雀首局就靠佛勒（Dexter Fowler）的陽春砲先馳得點，一路領先下9局下，紅雀左投米勒（Andrew Miller）被響尾蛇代打瓦格斯敲出追平陽春彈，兩隊1：1進入延長賽。

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延長賽第13局，紅雀高德史密特（Paul Goldschmidt）敲出超前陽春砲，但13局下阿米德（Nick Ahmed）敲三壘安後，戴森（Jarrod Dyson）選到保送，響尾蛇無人出局攻占一、三壘。紅雀這時換費南德茲（Junior Fernandez）後援，卻被下棒喬瑟夫（Caleb Joseph）敲追平分安打，雙方再度戰平。紅雀投手群單場第二度砸鍋。

響尾蛇靠瓦格斯（中）的再見安打，結束這場6小時53分的跨日大戰。（美聯社）

兩隊鏖戰至19局下，響尾蛇2出局攻占滿壘，瓦格斯揮出再見安打，助球隊以3：2氣走紅雀。瓦格斯此戰並未先發，他在比賽後半段代打敲追平轟，單場共敲4安進帳2打點。

響尾蛇投手金克爾（Kevin Ginkel）投1局無失分，獲本季第3勝；紅雀投手布瑞比亞（John Brebbia）投0.2局失1分，吞本季第4敗。

《美聯社》報導，此戰兩隊共動用24名投手；合計投出48次三振，響尾蛇全場用30人創下隊史紀錄。而場比賽打了6小時53分、19局，局數和比賽時間都是響尾蛇主場大通球場（Chase Field）最長；大聯盟官網指出，19局比賽則是響尾蛇隊史最多。

響尾蛇和紅雀這場比賽結束後，僅休息11小時，將在大通球場續戰。

紅雀隊輸球後，和國聯中區第二的釀酒人剩2.5場勝差。雖然紅雀已經確定晉級季後賽，但能否保住國聯中區王座，仍有變數。紅雀還剩4場比賽，而釀酒人則還有5場比賽。

響尾蛇靠瓦格斯單場4安2打點。（美聯社）

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