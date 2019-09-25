觀護盃》不只靠雙洋將 九太力退台銀收2連勝

九太科技吳怡斌轟22分。（觀護盃提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕九太科技雙洋將維克（Lagerald Vick）和加拉米普爾（Aaron Geramipoor）延續前役好表現，今再聯手攻下45分，加上本土球員吳怡斌灌進22分，在SBL內戰以99：87力退台銀，收下花蓮觀護盃2連勝。

九太雙外援昨天首度連線合力貢獻39分，成為助隊擊敗強敵寶島夢想家的大功臣，今天兩人再度展現出色得分能力，維克全場17投9中拿23分外帶10籃板，加拉米普爾15投10中得22分，另獲12籃板。

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吳怡斌扮演板凳奇兵，13投9中摘22分另有8籃板，今年季後轉戰九太的李愷諺和于煥亞組成的後場雙槍合力摘下18分，表現漸入佳境，九太教練劉嘉發表示，洋將和本土球員都逐漸融入球隊，很開心看到球隊的成長。

台銀此役幾乎一路挨打，雖外援米歇爾（Charles Mitchell）和瓊斯（Matt Jones）合力攻下50分，但得分點過於單調，本土球員沒人得分上雙，實在難以擊敗全民皆兵的九太。

九太科技維克全場17投9中拿23分外帶10籃板。（觀護盃提供）

九太科技加拉米普爾15投10中得22分，另獲12籃板。（觀護盃提供）

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