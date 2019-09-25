中職》潘威倫明先發 期待和彭政閔最後對決

潘威倫明天先發期待和彭政閔對決。（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕明天是中信兄弟和統一獅本季最後一戰，獅隊由「嘟嘟」潘威倫先發，將是和美和中學學長「恰恰」彭政閔對決的最後機會，潘威倫表示，他很珍惜這個錯過就不會再有的機會。期待彭政閔明天能夠進入先發打線。

潘威倫表示，彭政閔的打擊總是能把球帶得很進來，擊球點非常確實，所以反方向的攻擊特別出色，是很難解決的打者，很少能夠讓他揮棒落空，請到這裡潘威倫還忍不住搖頭。

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潘威倫日前創下台灣職棒最多的142勝紀錄，彭政閔是他少數頭痛的打者，生涯對戰180打數，彭政閔擊出69支安打、6支全壘打，打擊率0.383，被三振26次，四壞球17次。

潘威倫雖然不知道對彭政閔的被打擊率將近4成，但是記得經常被安打，他表示：「美和的學長好像都專門打學弟，潘武雄也對沈鈺傑打得特別好。」

彭政閔表示，全盛時期的潘威倫直球尾勁非常好，國際賽也是用直球和打者對決，直球的品質不輸日本投手，現在雖然速度、尾勁不如年輕的時候，還是非常準，更會玩打者。

潘威倫的直球獲得彭政閔讚賞，明天如果對上彭政閔，會不會比照阪神隊藤川球兒對宣布引退的巨人隊阿部慎之助全部直球對決？潘威倫表示，投手狀況每天不同，他不想輸掉對決，怎麼投可能臨場才知道。

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